Во Владимирской области 9 января 2022 года коронавирусом заболели 135 человек

На территории Владимирской области 9 января 2022 года лабораторно подтверждено 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 36 сл. в г. Владимире, 21 сл. в Ковровском, 20 сл. в Муромском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Суздальском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском,1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 82 951 случай заболевания (19 499 сл. в г. Владимире, 9271 сл. в Гусь-Хрустальном, 9256 сл. о. Муром, 7906 сл. в Ковровском, 4476 сл. в Александровском, 4011 сл. в Петушинском, 3432 сл. в Юрьев-Польском, 3529 сл. в Вязниковском, 3639 сл. в Кольчугинском, 3410 сл. в Суздальском, 2601 сл. в Собинском, 2770 сл. в Киржачском, 2097 сл. в Меленковском, 1874 сл. в Гороховецком, 1776 сл. в Камешковском, 1466 сл. в Селивановском, 1087 сл. в Судогодском, 851 сл. в г. Радужном).