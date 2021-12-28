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Здоровье28 декабря 2021 6:09

Во Владимирской области 28 декабря коронавирус диагностирован у 250 человек

Это на пять случаев меньше, чем за прошлые сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 28 декабря лабораторно подтверждено 250 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

64 случаев во Владимире, 34 - в Ковровском, 31 - в Муромском, 23 - в Гусь-Хрустальном, 18 - в Александровском, 16 - в Кольчугинском районах. 10 заболевших в Киржачском, 9 - в Вязниковском, 8 - в Камешковском, по 7 - в Селивановском и Юрьев-Польском, 6 - в Меленковском, по 5 - в Суздальском и в Гороховце, 3 - в Петушинском, по 2 - в Собинском и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 560 случаев заболевания (18 771 сл. в г. Владимире, 9151 сл. в Гусь-Хрустальном, 8928 сл. о. Муром, 7540 сл. в Ковровском, 4347 сл. в Александровском, 3975 сл. в Петушинском, 3372 сл. в Юрьев-Польском, 3435 сл. в Вязниковском, 3481 сл. в Кольчугинском, 3341 сл. в Суздальском, 2567 сл. в Собинском, 2686 сл. в Киржачском, 2035 сл. в Меленковском, 1868 сл. в Гороховецком, 1707 сл. в Камешковском, 1431 сл. в Селивановском, 1084 сл. в Судогодском, 841 сл. в г. Радужном).