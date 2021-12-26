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Общество26 декабря 2021 6:48

Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 258 человек

Заразившихся выявили во всех муниципалитетах
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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На территории Владимирской области 26 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 258 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились следующим образом: 62 сл. в г. Владимире, 32 сл. в Ковровском, 30 сл. в Александровском, 29 сл. в Муромском, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Петушинском, 11 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Камешковском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Селивановском, 6 сл. в Суздальском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Гороховце, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 055 случаев заболевания, из них 18 641 сл. в г. Владимире, 9102 сл. в Гусь-Хрустальном, 8870 сл. о. Муром, 7476 сл. в Ковровском, 4304 сл. в Александровском, 3964 сл. в Петушинском, 3355 сл. в Юрьев-Польском, 3414 сл. в Вязниковском, 3456 сл. в Кольчугинском, 3329 сл. в Суздальском, 2562 сл. в Собинском, 2670 сл. в Киржачском, 2021 сл. в Меленковском, 1859 сл. в Гороховецком, 1692 сл. в Камешковском, 1419 сл. в Селивановском, 1083 сл. в Судогодском, 838 сл. в г. Радужном.