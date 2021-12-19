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Здоровье19 декабря 2021 8:03

Во Владимирской области 19 декабря коронавирус подтвержден у 290 человек

66 заболевших во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 19 декабря лабораторно подтвержден 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

66 заболевших во Владимире, 33 - в Муромском, 31 - в Ковровском, 30 - в Александровском, 26 - в Гусь-Хрустальном районах. 17 случаев в Юрьев-Польском, 15 - в Петушинском, 13 - в Суздальском, 12 - в Вязниковском, 11 - в Кольчугинском, 9 - в Киржачском, 6 - в Меленковском, по 5 - в Камешковском и Собинском районах, по 4 - в Селивановском и в Гороховце, 2 - в Радужном, 1 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 154 случая заболевания (18 182 сл. в г. Владимире, 8952 сл. в Гусь-Хрустальном, 8692 сл. о. Муром, 7243 сл. в Ковровском, 4094 сл. в Александровском, 3873 сл. в Петушинском, 3251 сл. в Юрьев-Польском, 3334 сл. в Вязниковском, 3358 сл. в Кольчугинском, 3272 сл. в Суздальском, 2532 сл. в Собинском, 2636 сл. в Киржачском, 1969 сл. в Меленковском, 1845 сл. в Гороховецком, 1637 сл. в Камешковском, 1385 сл. в Селивановском, 1072 сл. в Судогодском, 827 сл. в г. Радужном).