Во Владимире директор «Дома НКО» обвиняется в крупном мошенничестве

Как сообщает Октябрьский районный суд Владимира, накануне на время следствия была заключена под стражу директор областного Дома НКО, председатель регионального отделения Молодежного союза юристов России Елизавета Кустова. Об аресте ходатайствовал старший следователь регионального главка полиции.

Суд уточняет, что речь идет о мошенничестве, которое, по версии следствия, было совершено с августа по ноябрь 2015 года. Следователи полагают, что в это время Кустова, занимая должность руководителя Молодежного союза юристов, по предварительному сговору с председателем комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алисой Абрамовой, обманным путем похитила из регионального бюджета 2 миллиона рублей. Деньги были похищены при организации молодежного форума «Добросаммит».

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального Управления ФСБ России.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Елизавету Кустову на 1 месяц 17 соток — до 31 января 2022 года включительно.

О судьбе экс-чиновницы Алисы Абрамовой пока не уточняется. Напомним - она возглавляла комитет по делам молодежи при экс-губернаторе Владимирской области Светлане Орловой.