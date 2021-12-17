Во Владимирской области может установиться аномально холодная погода

Как сообщает Росгидрометцентр, в Центральном регионе России, в том числе во Владимирской области, на грядущей неделе столбики термометров могут существенно опуститься. Так, ожидается понижение среднесуточной температуры до — 7 градусов и более и, соответственно, установление аномально холодной погоды.

Метеослужба объясняет похолодание перемещением серии так называемых «ныряющих» циклонов с Норвежского моря в центр Европейской части. Далее они отправятся в Повольже и на Урал.

Ожидается, что понижение температуры произойдет в ночь на 21 декабря. Во Владимирской области термометры покажут до -22 градусов, днем — до -21. В последующие четыре дня температура будет колебаться от -19 до -25 градусов.

По прогнозам, с 25 декабря холода начнут отступать.