Во Владимирской области 13 декабря 2021 года заболели коронавирусом 297 человек

На территории Владимирской области 13 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 297 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 69 сл. в г. Владимире, 39 сл. в Ковровском, 33 сл. в Муромском, 33 сл. в Гусь-Хрустальном, 26 сл. в Александровском, 14 сл. в Петушинском, 13 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Суздальском, 7 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховце, 3 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 408 случаев заболевания (17 788 сл. в г. Владимире, 8780 сл. в Гусь-Хрустальном, 8496 сл. о. Муром, 7045 сл. в Ковровском, 3923 сл. в Александровском, 3791 сл. в Петушинском, 3167 сл. в Юрьев-Польском, 3256 сл. в Вязниковском, 3281 сл. в Кольчугинском, 3198 сл. в Суздальском, 2506 сл. в Собинском, 2596 сл. в Киржачском, 1929 сл. в Меленковском, 1822 сл. в Гороховецком, 1605 сл. в Камешковском, 1357 сл. в Селивановском, 1053 сл. в Судогодском, 815 сл. в г. Радужном).