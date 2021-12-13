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Здоровье13 декабря 2021 6:47

Во Владимирской области 13 декабря 2021 года заболели коронавирусом 297 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 13 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 297 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 69 сл. в г. Владимире, 39 сл. в Ковровском, 33 сл. в Муромском, 33 сл. в Гусь-Хрустальном, 26 сл. в Александровском, 14 сл. в Петушинском, 13 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Суздальском, 7 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховце, 3 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 408 случаев заболевания (17 788 сл. в г. Владимире, 8780 сл. в Гусь-Хрустальном, 8496 сл. о. Муром, 7045 сл. в Ковровском, 3923 сл. в Александровском, 3791 сл. в Петушинском, 3167 сл. в Юрьев-Польском, 3256 сл. в Вязниковском, 3281 сл. в Кольчугинском, 3198 сл. в Суздальском, 2506 сл. в Собинском, 2596 сл. в Киржачском, 1929 сл. в Меленковском, 1822 сл. в Гороховецком, 1605 сл. в Камешковском, 1357 сл. в Селивановском, 1053 сл. в Судогодском, 815 сл. в г. Радужном).