Во Владимирской области коронавирусом 7 декабря заболели 306 человек

На территории Владимирской области 7 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 306 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 63 сл. в г. Владимире, 41 сл. в Ковровском, 34 сл. в Гусь-Хрустальном, 33 сл. в Муромском, 21 сл. в Александровском, 17 сл. в Петушинском, 15 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 11 сл. в Киржачском, 11 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Селивановском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Камешковском, 6 сл. в Собинском, 4 сл. в Судогодском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 619 случаев заболевания (17 376 сл. в г. Владимире, 8597 сл. в Гусь-Хрустальном, 8281 сл. о. Муром, 6813 сл. в Ковровском, 3789 сл. в Александровском, 3703 сл. в Петушинском, 3113 сл. в Юрьев-Польском, 3190 сл. в Вязниковском, 3198 сл. в Кольчугинском, 3119 сл. в Суздальском, 2481 сл. в Собинском, 2540 сл. в Киржачском, 1888 сл. в Меленковском, 1796 сл. в Гороховецком, 1567 сл. в Камешковском, 1322 сл. в Селивановском, 1041 сл. в Судогодском, 805 сл. в г. Радужном).