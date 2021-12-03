Во Владимирской области 3 декабря диагностирован у 309 человек

Во Владимирской области 3 декабря лабораторно подтверждено 309 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

76 случаев во Владимире, 37 - в Ковровском, 34 - в Муромском, 31 - в Гусь-Хрустальном районах. 17 заболевших в Петушинском, по 16 - в Александровском и Кольчугинском, 14 - в Суздальском, 11 - в Юрьев-Польском, по 10 - в Гороховецком и Киржачском, по 8 - в Меленковском и Вязниковском районах, 7 - в Судогодском, по 6 - в Камешковском и Селивановском, по 1 - в Собинском районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 384 случая заболевания (17 107 сл. в г. Владимире, 8459 сл. в Гусь-Хрустальном, 8140 сл. о. Муром, 6655 сл. в Ковровском, 3722 сл. в Александровском, 3637 сл. в Петушинском, 3063 сл. в Юрьев-Польском, 3146 сл. в Вязниковском, 3134 сл. в Кольчугинском, 3069 сл. в Суздальском, 2455 сл. в Собинском, 2501 сл. в Киржачском, 1860 сл. в Меленковском, 1778 сл. в Гороховецком, 1541 сл. в Камешковском, 1301 сл. в Селивановском, 1019 сл. в Судогодском, 797 сл. в г. Радужном).