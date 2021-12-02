Во Владимирской области 2 декабря коронавирус диагностирован у 312 человек

Во Владимирской области 2 декабря лабораторно подтверждено 312 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

70 случаев во Владимире, 41 - в Ковровском, по 33 - в Муромском и Гусь-Хрустальном, 20 - в Александровском, 17 - в Суздальском, 15 - в Петушинском районах. По 14 заболевших в Киржачском и Юрьев-Польском, 13 - в Кольчугинском, 8 - в Камешковском, 7 - в Вязниковском, по 6 - в Собинском, Гороховецком и Меленковском районах, по 4 - в Селивановском и Судогодском районах, 1 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 075 случаев заболевания (17 031 сл. в г. Владимире, 8428 сл. в Гусь-Хрустальном, 8106 сл. о. Муром, 6618 сл. в Ковровском, 3706 сл. в Александровском, 3620 сл. в Петушинском, 3052 сл. в Юрьев-Польском, 3138 сл. в Вязниковском, 3118 сл. в Кольчугинском, 3055 сл. в Суздальском, 2454 сл. в Собинском, 2491 сл. в Киржачском, 1852 сл. в Меленковском, 1768 сл. в Гороховецком, 1535 сл. в Камешковском, 1295 сл. в Селивановском, 1012 сл. в Судогодском, 796 сл. в г. Радужном).