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Здоровье23 ноября 2021 11:25

Во Владимирской области свободны 594 койки для больных коронавирусом

Занято 74,3 процента
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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23 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 320 новых случаев заболевания Covid-19.

В медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74,3 процента из них занято (1721), свободны 594 койки.

54102 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 122 человека. За период наблюдения в области отмечено 2423 летальных случая (+8 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 502137 жителей региона, второй – 427343.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.