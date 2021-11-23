Во Владимирскую область поступило более 46 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в наш регион поставлено свыше 176 тысяч доз данного препарата, а всего поступило более 713 тысяч доз различных вакцин от коронавируса.

Согласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ, вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для пациентов, перенесших Сovid-19, спустя шесть месяцев или вакцинированных ранее (более шести месяцев) любой вакциной для профилактики Сovid-19.

Во Владимирской области, как и во всей стране, запланировано привить не менее 80 процентов взрослого населения. Это более 874 тысяч жителей области. Первый этап вакцинации прошли свыше 497 тысяч человек, из них более 423 тысяч завершили полный курс вакцинации. Это составляет почти 57 процентов от плана иммунизации.