Во Владимирской области 21 ноября коронавирусом заболели 322 человека

На территории Владимирской области 21 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 72 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Ковровском, 37 сл. в Муромском, 37 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Суздальском, 15 сл. в Вязниковском, 15 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Александровском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Петушинском, 12 сл. в Киржачском, 11 сл. в Собинском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 609 случаев заболевания (16 279 сл. в г. Владимире, 8027 сл. в Гусь-Хрустальном, 7705 сл. о. Муром, 6198 сл. в Ковровском, 3521 сл. в Александровском, 3450 сл. в Петушинском, 2914 сл. в Юрьев-Польском, 2994 сл. в Вязниковском, 2962 сл. в Кольчугинском, 2899 сл. в Суздальском, 2357 сл. в Собинском, 2361 сл. в Киржачском, 1782 сл. в Меленковском, 1696 сл. в Гороховецком, 1462 сл. в Камешковском, 1253 сл. в Селивановском, 960 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном).