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Здоровье21 ноября 2021 7:09

Во Владимирской области 21 ноября коронавирусом заболели 322 человека

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 21 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 72 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Ковровском, 37 сл. в Муромском, 37 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Суздальском, 15 сл. в Вязниковском, 15 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Александровском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Петушинском, 12 сл. в Киржачском, 11 сл. в Собинском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 609 случаев заболевания (16 279 сл. в г. Владимире, 8027 сл. в Гусь-Хрустальном, 7705 сл. о. Муром, 6198 сл. в Ковровском, 3521 сл. в Александровском, 3450 сл. в Петушинском, 2914 сл. в Юрьев-Польском, 2994 сл. в Вязниковском, 2962 сл. в Кольчугинском, 2899 сл. в Суздальском, 2357 сл. в Собинском, 2361 сл. в Киржачском, 1782 сл. в Меленковском, 1696 сл. в Гороховецком, 1462 сл. в Камешковском, 1253 сл. в Селивановском, 960 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном).