20 ноября во Владимирской области выпадет до 20 миллиметров осадков

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во Владимире и по области 20 ноября ожидаются мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега на проводах, деревьях, сооружениях и конструкциях. Ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду, днем на западе и юге местами до 24 метров в секунду.

Количество выпавших за сутки осадков составит 10-20 миллиметров. Преобладающая температура воздуха 0, +3 градуса, на западе и юге до +6 градусов, на востоке до -2 градусов.

Управление гражданской защиты города предупреждает: такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, отключениями электроснабжения, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев. При гололедных явлениях затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП.

Управление гражданской защиты города рекомендует быть предельно внимательными и осторожными. Избегать нахождения под широкоформатными, ветхими и слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитами, деревьями, водителям соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость на дорогах, избегать резких маневров, не парковать машины под деревьями.

Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48.