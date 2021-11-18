Во Владимирской области 18 ноября коронавирус диагностирован у 324 человек

Во Владимирской области 18 ноября лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

71 случай во Владимире, 41 - в Ковровском, 39 - в Муромском, 36 - в Гусь-Хрустальном районах, 15 заболевших в Суздальском, по 14 - в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Киржачском и Вязниковском районах, по 12 случаев - в Петушинском и Александровском районах, 11 - в Собинском, по 8 - в Камешковском и Меленковском, 7 - в Селивановском, 4 случая в Гороховецком, 3 - в Судогодском, 1 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 650 случаев заболевания (16 068 сл. в г. Владимире, 7921 сл. в Гусь-Хрустальном, 7590 сл. о. Муром, 6082 сл. в Ковровском, 3483 сл. в Александровском, 3411 сл. в Петушинском, 2870 сл. в Юрьев-Польском, 2954 сл. в Вязниковском, 2922 сл. в Кольчугинском, 2857 сл. в Суздальском, 2324 сл. в Собинском, 2325 сл. в Киржачском, 1764 сл. в Меленковском, 1675 сл. в Гороховецком, 1438 сл. в Камешковском, 1236 сл. в Селивановском, 948 сл. в Судогодском, 782 сл. в г. Радужном).