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Здоровье18 ноября 2021 6:27

Во Владимирской области 18 ноября коронавирус диагностирован у 324 человек

Это немного меньше, чем за прошлые сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Во Владимирской области 18 ноября лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

71 случай во Владимире, 41 - в Ковровском, 39 - в Муромском, 36 - в Гусь-Хрустальном районах, 15 заболевших в Суздальском, по 14 - в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Киржачском и Вязниковском районах, по 12 случаев - в Петушинском и Александровском районах, 11 - в Собинском, по 8 - в Камешковском и Меленковском, 7 - в Селивановском, 4 случая в Гороховецком, 3 - в Судогодском, 1 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 650 случаев заболевания (16 068 сл. в г. Владимире, 7921 сл. в Гусь-Хрустальном, 7590 сл. о. Муром, 6082 сл. в Ковровском, 3483 сл. в Александровском, 3411 сл. в Петушинском, 2870 сл. в Юрьев-Польском, 2954 сл. в Вязниковском, 2922 сл. в Кольчугинском, 2857 сл. в Суздальском, 2324 сл. в Собинском, 2325 сл. в Киржачском, 1764 сл. в Меленковском, 1675 сл. в Гороховецком, 1438 сл. в Камешковском, 1236 сл. в Селивановском, 948 сл. в Судогодском, 782 сл. в г. Радужном).