Во Владимирской области 17 ноября коронавирус диагностирован у 327 человек

Во Владимирской области 17 ноября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

72 случая в г. Владимире, 42 - в Ковровском, 41 - в Муромском, 37 - в Гусь-Хрустальном районах. По 16 заболевших в Юрьев-Польском, Суздальском, Александровском районах, по 12 - в Кольчугинском, Киржачском, Собинском районах, по 11 случаев в Петушинском, Вязниковском, 9 - в Гороховецком, 7 - в Камешковском, по 6 - в Меленковском и Селивановском районах, 4 - в Судогодском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 326 случаев заболевания (15 997 сл. в г. Владимире, 7885 сл. в Гусь-Хрустальном, 7551 сл. о. Муром, 6041 сл. в Ковровском, 3471 сл. в Александровском, 3399 сл. в Петушинском, 2856 сл. в Юрьев-Польском, 2940 сл. в Вязниковском, 2908 сл. в Кольчугинском, 2842 сл. в Суздальском, 2313 сл. в Собинском, 2311 сл. в Киржачском, 1756 сл. в Меленковском, 1671 сл. в Гороховецком, 1430 сл. в Камешковском, 1229 сл. в Селивановском, 945 сл. в Судогодском, 781 сл. в г. Радужном).