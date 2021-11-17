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Здоровье17 ноября 2021 6:25

Во Владимирской области 17 ноября коронавирус диагностирован у 327 человек

По традиции, больше всего заболевших во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Во Владимирской области 17 ноября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

72 случая в г. Владимире, 42 - в Ковровском, 41 - в Муромском, 37 - в Гусь-Хрустальном районах. По 16 заболевших в Юрьев-Польском, Суздальском, Александровском районах, по 12 - в Кольчугинском, Киржачском, Собинском районах, по 11 случаев в Петушинском, Вязниковском, 9 - в Гороховецком, 7 - в Камешковском, по 6 - в Меленковском и Селивановском районах, 4 - в Судогодском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 326 случаев заболевания (15 997 сл. в г. Владимире, 7885 сл. в Гусь-Хрустальном, 7551 сл. о. Муром, 6041 сл. в Ковровском, 3471 сл. в Александровском, 3399 сл. в Петушинском, 2856 сл. в Юрьев-Польском, 2940 сл. в Вязниковском, 2908 сл. в Кольчугинском, 2842 сл. в Суздальском, 2313 сл. в Собинском, 2311 сл. в Киржачском, 1756 сл. в Меленковском, 1671 сл. в Гороховецком, 1430 сл. в Камешковском, 1229 сл. в Селивановском, 945 сл. в Судогодском, 781 сл. в г. Радужном).