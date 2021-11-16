Во Владимирской области 16 ноября коронавирус диагностирован у 322 человек

Во Владимирской области лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

69 случаев во Владимире, 43 - в Ковровском, 39 - в Гусь-Хрустальном, 38 - в Муромском районах. 15 заболевших в Юрьев-Польском, 14 - в Суздальском, по 13 - в Петушинском и Вязниковском районах, по 11 - в Кольчугинском и Киржачском, по 10 - в Александровском и Гороховецком, по 9 - в Камешковском, Собинском и в Меленковском районах, по 4 - в Судогодском и Селивановском районах, 1 заболевший в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 999 случаев заболевания (15 925 сл. в г. Владимире, 7848 сл. в Гусь-Хрустальном, 7510 сл. о. Муром, 5999 сл. в Ковровском, 3458 сл. в Александровском, 3388 сл. в Петушинском, 2840 сл. в Юрьев-Польском, 2929 сл. в Вязниковском, 2896 сл. в Кольчугинском, 2826 сл. в Суздальском, 2301 сл. в Собинском, 2299 сл. в Киржачском, 1750 сл. в Меленковском, 1662 сл. в Гороховецком, 1423 сл. в Камешковском, 1223 сл. в Селивановском, 941 сл. в Судогодском, 781 сл. в г. Радужном).