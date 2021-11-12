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Общество12 ноября 2021 15:38

В Судогодском районе девушке-сироте не дали квартиру

В дело вмешалась прокуратура
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Прокуратура Судогодского района в судебном порядке добивается обеспечения сироты жильем.

В 2019 году, по достижении 23 лет жительница Судогды была включена в список детей-сирот, которые подлежат внеочередному обеспечению жилыми помещениями во Владимирской области.

Несмотря на неоднократные обращения в муниципалитет, жилье она до сих пор не получила, и, родив ребенка, вынуждена арендовать квартиру или проживать у знакомых.

В целях защиты ее прав прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о предоставлении администрацией района жилого помещения.

Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа.