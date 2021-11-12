В Муроме мост через железную дорогу не отвечает требованиям безопасности

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, подведомственные ей сотрудники Владимирской транспортной прокуратуры на днях провели проверку требований законодательства при содержании пешеходного моста, который находится в районе 291 километра железнодорожных путей на перегоне Муром- Навашино. Среди муромлян это место более известно, как станция «Городская».

Прокуроры установили, что состояние моста не отвечает требованиям безопасности. Так, здесь имеются дефекты, снижающие его долговечность, частично разрушено покрытие моста из асфальтобетона, местами имеются сколы бетона и обнаженная арматура. Помимо прочего, ступени моста тоже находятся в плачевном состоянии, а на щитах контактных линий отсутствуют предупреждающие таблички «Высокое напряжение».

В связи с обнаруженными нарушениями руководителю муниципального учреждения «Благоустройство», которому принадлежит этот мост, внесено представление. Прокуратура контролирует фактическое устранение недостатков.

Стоит сказать, что данный мост давно уже пребывает в таком состоянии, потому что был фактически заброшен - он никогда не пользовался популярностью у муромлян, предпочитавших находившийся рядом низкий мост, закрытый несколько лет назад. Низкий мост закрыли, но высокий так и не был приведен в должный вид.