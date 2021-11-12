Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 12 человек

12 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 326 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 66694 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 87,3 процента из них занято (2022), свободны 293 койки.

53156 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 53 человека. За период наблюдения в области отмечено 2325 летальных случаев (+12 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 452598 жителей региона, второй – 392382.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.