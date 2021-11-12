Житель Вязников незаконно получал пособие по безработице

Благодаря взаимодействию Вязниковской межрайонной прокуратуры с центром занятости населения выявлен факт незаконного получение пособия по безработице.

Установлено, что местный житель в сентябре 2019 года обратился в центр занятости для того, чтобы ему помогли найти работу. Ему было назначено и выплачивалось пособие по безработице.

Зная о том, что он должен сообщить о факте трудоустройства, мужчина этого не сделал и продолжил незаконно получать пособие, размер которого составил более 18 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат". Его ход и результаты находятся на контроле надзорного органа.