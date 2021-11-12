Во Владимирской области 60 добровольцев обучили реставрации памятников

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике подвели итоги «Школы волонтеров наследия» за 2021 год. В мероприятиях Школы приняли участие 60 активистов регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры», действующего на базе областной библиотеки для детей и молодежи. Занятия проводились в научно-реставрационном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника по двум программам обучения основной и углубленной.

40 волонтеров культуры стали участниками основной программы, которая включала в себя вовлечение в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, формирование представления о добровольческом движении в области сохранения культурного наследия и мастер-классы по реставрации предметов из дерева, камня и металла. 20 добровольцев, успешно прошедших обучение в 2020 году, стали участниками углубленной программы, которая предусматривала более детальное изучение вопросов сохранения объектов культурного наследия, их реставрации, проведение фотофиксации объектов, составление акта предварительного осмотра состояния объектов, представление состава и принципов разработки документации, требуемой для постановки памятников на охрану. Также добровольцев учили организовывать волонтерские группы, строить общение с их участниками с помощью современных средств коммуникации, работать в социальных сетях; налаживать взаимодействие с благотворительными фондами, общественными организациями, органами власти, органами по охране памятников.