В Коврове мусорную площадку приведут в порядок после решения суда

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Комсервис+» природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, регулирующего правоотношения при обращении с твердыми коммунальными отходами.

Администрацией г. Коврова утверждены схема и реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в который включена контейнерная площадка, расположенная на ул. Федорова д.91/1. В момент проверки на ней отсутствовали трехстороннее ограждение, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие. В этой связи заместителем городского прокурора в адрес директора общества, обслуживающего данную площадку, внесено представление, по результатам рассмотрения которого указанные нарушения не устранены. Этот факт послужил основанием для обращения прокуратуры с иском в суд, по результатам рассмотрения которого ее требования удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.