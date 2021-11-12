Во Владимирской области пройдут «Танеевские музыкальные собрания»

С 14 ноября по 2 декабря в областной филармонии пройдёт IX Межрегиональный фестиваль классической музыки «Танеевские музыкальные собрания» с участием известных коллективов и музыкантов из российских регионов.

Откроется фестиваль 14 ноября вечером русской хоровой музыки «Моё сердце – родник» в исполнении Рязанского камерного хора.

18 ноября на сцену филармонии выйдет солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин. 21 ноября слушателей ждёт «Квартетник с «Русквартетом» «О серьёзном и не очень».

23 ноября публике будет представлена программа «Магия струн». 25 ноября в гостях у «Танеевских музыкальных собраний» − ансамбль скрипачей Тульской филармонии.

2 декабря фестивальный парад камерных коллективов завершит концерт московского дуэта «ProClassic» и Владислава Провотаря.