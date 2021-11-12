В Юрьев-Польском районе у жителя села изъято более 10 граммов наркотиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции Юрьев-Польского района в ходе работы по оперативной информации задержали 34-летнего жителя местного села. Мужчина подозревается в незаконном хранении наркотических веществ.

В ходе обыска дома у мужчины было обнаружено растительное вещество, в котором эксперты распознали марихуану весом 10,1 грамма. По версии следствия, юрьевпольчанин сам растил коноплю, а потом приготовил ее для личного потребления.

В настоящее время дознаватели полиции по факту незаконного хранения наркотиков возбудили уголовное дело, расследование продолжается.