В Меленках открыли новое здании станции скорой помощи

11 ноября врио губернатора Александр Авдеев проинспектировал подразделения центральной районной больницы – станцию скорой медицинской помощи, кабинет вакцинации и терапевтический корпус в Меленках.

Новое здание станции скорой медицинской помощи оперативно возведено на месте устаревшего здания, построенного ещё до 1917 года. Из областного бюджета было выделено более 37 миллионов рублей.

Работа скорой помощи в Меленковском районе осуществляется четырьмя круглосуточными бригадами. Они обслуживают более 31 тысячи человек. Особенность территории: 58 процентов населения – это сельские жители.

В отделении трудится 45 человек, в том числе 20 выездных фельдшеров, 4 фельдшера по приёму вызовов и 20 водителей. Машин – 10 на район: 3 класса А и 7 класса В. Наличие пункта скорой медицинской помощи в селе Ляхи позволяет осуществить 20-минутную доступность при обслуживании вызовов.

В ходе рабочей поездки глава региона дал поручение проработать вопрос капитального ремонта здания терапевтического корпуса, который также нуждается в реконструкции.