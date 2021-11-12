Во Владимирской области 12 ноября коронавирус диагностирован у 326 человек

Во Владимирской области 12 ноября лабораторно подтверждено 326 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

67 случаев во Владимире, 40 - в Ковровском, 37 - в Гусь-Хрустальном, 36 - в Муромском районах. 18 заболевших в Юрьев-Польском, 16 - в Суздальском, 14 - в Кольчугинском, по 13 - в Собинском и Киржачском, 12 - в Александровском, по 11 - в Петушинском и Вязниковском районах, 9 случаев в Камешковском, 8 - в Меленковском, по 7 - в Судогодском и Гороховецком районах, 6 случаев в Селивановском, 1 случай в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 694 случая заболевания (15 653 сл. в г. Владимире, 7702 сл. в Гусь-Хрустальном, 7356 сл. о. Муром, 5833 сл. в Ковровском, 3415 сл. в Александровском, 3333 сл. в Петушинском, 2778 сл. в Юрьев-Польском, 2875 сл. в Вязниковском, 2839 сл. в Кольчугинском, 2772 сл. в Суздальском, 2264 сл. в Собинском, 2254 сл. в Киржачском, 1719 сл. в Меленковском, 1624 сл. в Гороховецком, 1381 сл. в Камешковском, 1202 сл. в Селивановском, 917 сл. в Судогодском, 777 сл. в г. Радужном).