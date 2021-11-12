Суздаль попал в десятку популярных запахов в городах России у туристов

Калининградские парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать разные регионы России. Авторы проекта предполагают, что запах станет одним из элементов идентификации региона. Парфюм будут распрыскивать в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали. И, конечно, духи будут новым сувениром.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают туристов.

Аромат можжевельника и моря в Ялте «одурманивает» 29% путешественников. На втором месте — запах магнолии в Сочи забрал 20% голосов. «Бронзу» получил Санкт-Петербург за запах воды и холода — 17%.

В десятку ароматных городов вошел и Суздаль. 5 процентов опрошенных в социальных сетях считают, что город ассоциируется с ароматом мёда, яблок и старины. К слову, идея не нова. Несколько лет назад артель "Дядя Миша" выпустила духи с ароматом Владимира с нотками вишни, яблок и свежего хлеба. А вот суздальские духи пахнут медовухой, огурцом и сеном.