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Общество12 ноября 2021 9:09

Суздаль попал в десятку популярных запахов в городах России у туристов

Древний город пахнет медом, яблоней и стариной
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Калининградские парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать разные регионы России. Авторы проекта предполагают, что запах станет одним из элементов идентификации региона. Парфюм будут распрыскивать в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали. И, конечно, духи будут новым сувениром.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают туристов.

Аромат можжевельника и моря в Ялте «одурманивает» 29% путешественников. На втором месте — запах магнолии в Сочи забрал 20% голосов. «Бронзу» получил Санкт-Петербург за запах воды и холода — 17%.

В десятку ароматных городов вошел и Суздаль. 5 процентов опрошенных в социальных сетях считают, что город ассоциируется с ароматом мёда, яблок и старины. К слову, идея не нова. Несколько лет назад артель "Дядя Миша" выпустила духи с ароматом Владимира с нотками вишни, яблок и свежего хлеба. А вот суздальские духи пахнут медовухой, огурцом и сеном.