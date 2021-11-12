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Происшествия12 ноября 2021 8:57

В Коврове произошел пожар на мебельном производстве

Сгорело имущество и внутренняя отделка
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта МЧС по Владимирской области

фото с сайта МЧС по Владимирской области

В шесть часов утра 12 ноября поступило сообщение о пожаре в производственном ангаре по адресу: г. Ковров, мкр. Заря, д. 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарных, горел ангар, существовала угроза соседнему зданию. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара.

Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 506 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество мебельного производства. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.