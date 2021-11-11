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Общество11 ноября 2021 18:34

Жительница Собинки убила мужчину, с которым прожила более двадцати лет

Они поссорились из-за того, что он много пил
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как рассказали в региональном Следкоме, с 1998 года 49-летняя жительница Собинки проживала с местным жителем. В июне 2021 года между сожителями возникла ссора, из-за того, что мужчина постоянно злоупотреблял алкогольными напитками. Во время ссоры разгневанная женщина нанесла своему сожителю удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась. С учетом всех обстоятельств совершенном преступлении суд отправил ее за решетку на восемь лет.