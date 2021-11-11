Жительница Собинки убила мужчину, с которым прожила более двадцати лет

Как рассказали в региональном Следкоме, с 1998 года 49-летняя жительница Собинки проживала с местным жителем. В июне 2021 года между сожителями возникла ссора, из-за того, что мужчина постоянно злоупотреблял алкогольными напитками. Во время ссоры разгневанная женщина нанесла своему сожителю удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась. С учетом всех обстоятельств совершенном преступлении суд отправил ее за решетку на восемь лет.