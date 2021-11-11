В Радужном судебные приставы взыскали штраф с посредника в даче взятки

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, на днях приставы Радужного взыскали 250 тысяч рублей с 44-летней местной жительницы.

Такова была сумма уголовного штрафа, назначенного ей в качестве наказания за посредничество в получении взятки — женщина передала деньги знакомой за то, что та организует госзакупку под нужного предпринимателя.

Штраф ей был вынесен в качестве основного вида наказания, но женщина не торопилась выплачивать деньги, в связи с чем судебные приставы в ходе беседы объяснили ей, что в противном случае наказание может быть заменено на реальный срок заключения.

Это подействовало, и в скором времени дама выплатила 250 тысяч рублей. В связи с этим исполнительное производство было окончено.