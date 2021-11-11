Во Владимирской области началась операция ГИБДД «Автобус»

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, операция «Автобус» стартовала 11 ноября, и в этот же день состоялись первые проверки.

Сотрудники технического надзора ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру осмотрели несколько автобусов, причем уделяли особое внимание их техническому состоянию и наличию документов.

В одном случае оказалось, что автобус вышел на линию с неисправностью в рулевом управлении. Соответственно, дальнейшее использование такой машины до ремонта запрещается. Сейчас полицейские выясняют, каким образом была выпущена в рейс машина с такой неисправностью. Сам автобус эвакуировали на штрафстоянку. Скорее всего, ответственного за выпуск на линию накажут в административном порядке.

Пока рейд состоялся только во Владимире, но в скором времени такие мероприятия состоятся на всей территории области. Операция «Автобус» будет проходить в течение ноября.

Кстати, согласно данным областного Управления Госавтоинспекции, в текущем году во Владимирской области произошло 50 ДТП с участием автобусов, в которых шесть человек погибли и более 120 человек получили различные травмы.