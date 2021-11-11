В Юрьев-Польском районе 86-летняя женщина повторно оштрафована за продажу алкоголя

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Юрьев-Польский районный суд вынес обвинительный приговор 86-летней бабушке из села Небылое, которая обвинялась в незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции.

Как установлено судом, пожилая селянка не далее как 22 января текущего года была оштрафована на 30 тысяч рублей за продажу самогона. Кроме того, по постановлению суда у нее изъяли и уничтожили продукцию.

Однако это женщину не остановило, и уже 15 июля она снова попалась в Небылом на продаже алкоголя.

Сама пожилая дама свою вину признала и раскаялась в своем поступке. С учетом всех обстоятельств суд приговорил ее к штрафу в 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.