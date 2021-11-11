В Александровском районе полицейские обнаружили «резиновую квартиру»

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе работы участковые уполномоченные полиции обнаружили очередной факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Как выяснили полицейские, житель Струнино с мая по июль нынешнего года поставил на учет по месту пребывания шесть иностранцев, указав в качестве их места жительства в России свою квартиру. При этом в реальности ни один из этих людей там не жил.

Дознаватели полиции Александровского района возбудили по факту фиктивной постановки на учет иностранцев уголовное дело, расследование продолжается.