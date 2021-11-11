Житель Мурома отправился в колонию за избиение сотрудника полиции

Как сообщает Муромский городской суд, 9 ноября был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному по фактам причинения вреда здоровью представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, а также оскорбления представителя власти при исполнении.

Как установлено, местный житель в нетрезвом виде был замечен сотрудниками патрульно-постовой службы, которые в результате вызвали для него «скорую помощь». Однако пьяный мужчина начал вести себя неадекватно, в том числе по отношению к врачам. Полицейские попытались его усмирить, но тот ударил одного из них в лицо, в результате причинив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В это же время он высказал нецензурные оскорбления в адрес его напарника.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал муромлянина виновным, и приговорил его к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.