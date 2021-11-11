Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 13:28

Во Владимире скончался младенец, заболевший коронавирусом

Малыш прожил всего десять дней
Полина Немчинова
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Владимирские врачи не смогли помочь новорожденному, заразившемуся коронавирусом от мамы. Медики лечили младенца вместе со своими московскими коллегами, консультировавшими их на расстоянии. Как рассказал директор владимирского облздрава Константин Баранов, речь о переводе малыша в столицу не шла: во-первых, поездка могла ухудшить его состояние, а во-вторых, он и во Владимире получал всю необходимую помощь. К сожалению, принятые меры не помогли: через десять дней ребенок скончался.

- Мы провели тщательную проверку, медицинская помощь была оказана по протоколам. Младенец родился глубоко недоношенным, - отметил Константин Баранов.