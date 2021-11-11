Во Владимире скончался младенец, заболевший коронавирусом

Владимирские врачи не смогли помочь новорожденному, заразившемуся коронавирусом от мамы. Медики лечили младенца вместе со своими московскими коллегами, консультировавшими их на расстоянии. Как рассказал директор владимирского облздрава Константин Баранов, речь о переводе малыша в столицу не шла: во-первых, поездка могла ухудшить его состояние, а во-вторых, он и во Владимире получал всю необходимую помощь. К сожалению, принятые меры не помогли: через десять дней ребенок скончался.

- Мы провели тщательную проверку, медицинская помощь была оказана по протоколам. Младенец родился глубоко недоношенным, - отметил Константин Баранов.