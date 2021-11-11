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Общество11 ноября 2021 13:19

В школах Владимирской области пройдут уроки донорства

В проекте примут участие не менее 960 школьников и 1170 студентов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото предоставлено Домом НКО

Фото предоставлено Домом НКО

Во Владимирской области продолжает работать донорский проект «Протяни руку жизни». Общественная организация «Региональная инициатива» получила президентский грант и дополнила проект новыми направлениями. По словам руководителя Светланы Георгиевой, проблема нехватки доноров, нерегулярности сдачи крови до сих пор ощущается остро.

- Сейчас во Владимирской области на 1000 человек населения приходится в среднем всего пять доноров. Это очень низкий показатель. По рекомендациям ВОЗ должно быть 40, - Светлана Георгиева. - Идея донорства сегодня непопулярна у владимирской молодёжи и молодых семей.

Будущие доноры – дети, сегодняшние школьники. Но лекции, пусть даже наполненные живыми примерами, здесь не подойдут. К ребятам на уроки приходит арт-терапевт Мария Шамёнова. Вместе с ней школьники рисуют то, как они видят и понимают донорство.

С более взрослой аудиторией, студентами, работает клинический психолог Юлия Кабицина. Большинство из них уже достигли совершеннолетия, и могут стать донорами. Привычный скепсис молодёжи Юлия плавно развеивает сначала беседой о том, как важно быть причастным к донорскому движению. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь.

Планируется, что в проекте примут участие не менее 960 школьников и 1170 студентов Владимирской области.