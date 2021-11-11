В "Палатах" откроется выставка художника-иконописца Сергея Ратникова

12 ноября в Музейном центре «Палаты» начинает работу выставка произведений художника-иконописца Сергея Ратникова «Вера. Надежда. Любовь». На выставке, приуроченной к 50-летию мастера, демонстрируются 39 икон из коллекции автора и собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В своём иконописном творчестве Сергей Ратников использует только темперную живопись. Доскональное знание материала позволяет художнику выстраивать сложные композиции с тщательной проработкой деталей того или иного сюжета.

Произведения Сергея Ратникова – это равновесие, гармония и чистота. В его работах чутко соблюдена мера традиции и современности. Художнику удается сказать своё слово так, чтобы оно было проникновенно и возвышенно, чтобы икона стала для нас настоящим откровением.

Выставка продлится до 23 января. Цена билета - 70, 100 рублей.