Во Владимире в Добром женщина попала под легковую машину

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, происшествие с пешеходом произошло в 07.40 у дома №7 по улице Безыменского.

По предварительной информации Госавтоинспекции, женщина 1962 года рождения пересекала проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате пешеход попала под колеса легкового автомобиля «Шкода» под управлением 36-летнего водителя. Прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы бедра и лица. Ей оказана медицинская помощь, по предварительным сведениям, женщину отпустили на домашнее лечение.

В ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными — следует помнить, что в условиях гололеда дороги стали скользкими, и тормозной путь автомобилей значительно увеличивается.