В Петушках перевернувшийся на трассе М-7 грузовик сбил пешехода

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 06.20 на 121 километре автодороги М-7 «Волга» водитель грузовика «КамАЗ» 1969 года рождения, не справился с управлением, в результате чего врезался в противошумное ограждение.

Грузовик перевернулся, в результате чего образовался дорожный затор. При этом под тягач с полуприцепом угодил стоявший на попутной обочине пешеход. Личность его в настоящее время не установлена — гражданина доставили в Петушинскую ЦРБ в состоянии комы.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Инспекторы ГИБДД в связи с первым похолоданием и гололедицей призывают водителей быть особенно внимательными и осторожными и выбирать безопасную скорость.