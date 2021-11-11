Во Владимирской области в ноябре число пожаров выросло на треть

С 1 по 9 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во Владимирской области выросло число пожаров на 27,8% - с 54 до 69, сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области. В общем-то, рост связан с тем, что стало холодней, и люди активней стали обогревать дома электронагревателями.

"Больше всего пожаров произошло по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 23. 21 пожар произошёл по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов. Из-за неосторожного обращения с огнём произошло 19 пожаров. К сожалению, с начала ноября на пожарах погибли 4 человека. Два происшествия с трагическим исходом произошли по причине нарушения правил использования электрооборудования", сообщили в ведомстве.

А вообще с начала 2021 года на территории Владимирской области произошло более 3 тысяч пожаров. Немалая часть из них – по причине нарушения требований эксплуатации электрооборудования.