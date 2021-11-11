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Происшествия11 ноября 2021 10:14

В Меленках ликвидирован пожар в частном жилом доме

ЧП случилось вечером 10 ноября на улице Коммунистической
Алексей КОТМЫШЕВ
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На пульт пожарной связи Меленковского пожарно-спасательного гарнизона в 20.55 поступила информация о горящем доме по адресу: улица Коммунистическая, 73.

К месту ЧП были направлены восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

На момент их прибытия из дома валил дым. Пожарным удалось вовремя справиться с огнем. В результате чего сгорели лишь внешняя отделка и дверь, остальную часть дома удалось спасти.

К счастью, во время пожара никто из людей не пострадал. В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.