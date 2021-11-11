Во Владимирской области коронавирус 11 ноября обнаружили у 329 человек

На территории Владимирской области 11 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 329 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 71 сл. в г. Владимире, 42 сл. в Ковровском, 40 сл. в Гусь-Хрустальном, 38 сл. в Муромском, 16 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Киржачском, 14 сл. в Суздальском, 13 сл. в Петушинском, 13 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Селивановском, 9 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Собинском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 368 случаев заболевания (15 586 сл. в г. Владимире, 7665 сл. в Гусь-Хрустальном, 7320 сл. о. Муром, 5793 сл. в Ковровском, 3403 сл. в Александровском, 3322 сл. в Петушинском, 2760 сл. в Юрьев-Польском, 2864 сл. в Вязниковском, 2825 сл. в Кольчугинском, 2756 сл. в Суздальском, 2251 сл. в Собинском, 2241 сл. в Киржачском, 1711 сл. в Меленковском, 1617 сл. в Гороховецком, 1372 сл. в Камешковском, 1196 сл. в Селивановском, 910 сл. в Судогодском, 776 сл. в г. Радужном).