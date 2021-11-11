Владимирцы стали чаще искать работу госслужащими или юристами

Как отметили на портале hh.ru, владимирцы стали чаще искать работу: в регионе количество актуальных резюме в октябре 2021 года на 4% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года, а по стране такой тенденции не наблюдается.

Больше всего вырос интерес владимирцев к профессиональным сферам «Госслужба, НКО» и «Юристы» - в каждой из них было открыто на 19% больше резюме, чем в октябре 2020 года. Кроме того, на 18% больше соискателей стало в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Рабочий персонал», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Консультирование», на 16 - в сфере «Административный персонал». И заметно снизилась активность соискателей из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (-10%), «Продажи» (-9%), а также «Закупки» (-6%). Но в целом наиболее популярной у жителей Владимирской области остается профессиональная сфера «Продажи» - к ней относятся 13% актуальных резюме. На втором месте – «Административный персонал» и «Производство» (по 8%).