Во Владимире 30 человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 10 ноября в 09.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме по адресу: улица Добросельская, 175.

На место ЧП выехали 18 сотрудников МЧС на семи пожарных машинах. По прибытию выяснилось, что горение происходит в квартире на втором этаже, в тот момент из нее валил дым.

Пожарные в составе двух звеньев газодымозащитников пробрались внутрь и потушили пламя. В результате сгорела кухня на площади 9 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, но во время пожара из дома были эвакуированы 30 человек, включая двоих детей.

В настоящее время причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.