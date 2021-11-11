Во Владимирской области на поддержку многодетных семей выделили более миллиарда рублей

Как рассказали в областной администрации, для многодетных семей, которые постоянно или большую часть времени живут во Владимирской области, установили дополнительные выплаты. Семьи с любым уровнем финансовой обеспеченности могут претендовать на единовременные выплаты при рождении: третьего ребёнка – в размере 9781 рубль, двойни – 16296 рублей и тройни – 119018 рублей. Кроме того, на третьего или последующего ребёнка можно получить средства областного материнского капитала 65610 рублей. Эти деньги семья может использовать на любые цели: недвижимость, обучение, товары первой необходимости и другие. Получить материнский капитал можно после того, как малышу исполнится полтора года.

Многодетным малоимущим семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения (11093 рубля), наряду с вышеуказанными выплатами ежемесячно предоставляются:

денежная выплата до достижения ребенком возраста 3 лет (на каждого третьего и последующего ребенка) – 11294 рубля;

на питание и проезд школьникам в течение учебного года с сентября по май – 1560 рублей;

скидка на оплату за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных организациях – 412 рублей;

денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг – 50 процентов (имеющим 8 и более детей – 100 процентов). При отсутствии центрального отопления – ежегодная компенсация на топливо – 2832 рубля;

другие выплаты и пособия.

Ежегодно производится выплата на приобретение школьной и спортивной формы для школьников – 1960 рублей, а также государственная социальная помощь – 3239 рублей.

Напомним, всего в области зарегистрировано 13,7 тысяч многодетных семей. Более семи тысяч многодетных малоимущих семей получают дополнительную социальную поддержку. В текущем году на предоставление выплат из регионального бюджета направлено свыше одного миллиарда 197,6 миллионов рублей.