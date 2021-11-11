Владимирское "Торпедо" впервые выиграло за два месяца и ушло с последнего места

10 ноября владимирское "Торпедо" выиграло матч чемпионата России по футболу среди команд группы 2 ФНЛ-2. Дома торпедовцы обыграли "Волну" из Нижегородской области. И этот матч по многим причинам можно назвать особенным.

Во-первых, владимирцы выиграли впервые за последние два месяца. Последний раз команда выигрывала 18 сентября, кстати, также у "Волны". А после этого были восемь матчей без побед (и лишь одна ничья в этих играх). Во-вторых, победа позволила уйти с последнего места и обойти "Чертаново" (у обеих команд по 15 очков, но у "Торпедо" на одну игру меньше). В-третьих, в этой игре хет-триком (первом в сезоне) отметился Дмитрий Калабухов, который сразу стал лучшим бомбардиром команды в сезоне (с 4 мячами...).

"Наконец-то, можем хоть немного поднять голову. Для нас эта победа была нужна как воздух. Теперь будем готовиться к следующей игре в Орехово-Зуево. Учитывая, что это наш конкурент, матч будет тоже весьма интересный", - сказал на послематчевой пресс-конференции директор команды Александр Акимов.