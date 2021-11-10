В Вязниках судебные приставы изъяли ребенка из неблагополучной семьи

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, на днях судебным приставам Вязниковского района поступил исполнительный документ о передаче ребенка от матери, лишенной родительских прав, в органы опеки и попечительства.

Оказывается, ранее женщину уже лишили родительских прав на годовалого и пятилетнего сыновей из-за того, что мать фактически не занималась их воспитанием. В результате у детей образовались проблемы со здоровьем и обучением, но 37-летней матери было все равно — она устраивала личную жизнь.

На этот раз исполнительные документы поступили на 7-летнюю девочку. В результате девочку изъяли и передали в органы опеки. У детей есть шанс вернуться к матери лишь в том случае, если она докажет в суде, что встала на путь исправления и полностью устранила все недостатки.