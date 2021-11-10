Во Владимире домработница обокрала хозяев квартиры

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники отдела полиции №1 раскрыли кражу, совершенную в минувшем октябре. Тогда в полицию обратилась 31-летняя женщина, рассказавшая, что у нее из квартиры пропали деньги.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа следов взлома не обнаружила. В ходе опроса потерпевшей оперативники узнали, что доступ к квартире имела только домработница, на нее и пало подозрение.

После задержания 46-летняя жительница Владимира призналась, что действительно взяла 35 тысяч рублей, которые лежали в тайнике хозяйки. По словам домработницы, во время уборки она видела, куда та положила наличные, чем в итоге и воспользовалась. Свою вину женщина признала.

В настоящее время по данному факту на нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».