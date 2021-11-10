В Центре ИЗО откроется выставка, посвященная 800-летию Александра Невского

фото с сайта Центра ИЗО

В конце года во Владимире традиционно проводится Областная художественная выставка, которая подводит итоги работы авторов. В 2021 году отмечается 800 лет святого благоверного князя Александра Невского. Художники посвятили выставку этой знаменательной дате.

Многие авторы представили произведения, посвященные святому благоверному князю Александру Невскому: Бычков, Варцава, Густов, Ермолин, Иватько, Раскин, Светельщук, Смирнов, Черноглазов.

На выставке представлено 105 художников, экспонируется 193 художественных произведения. Работы выполнены в разных жанрах и стилях: реализм, импрессионизм, экспрессионизм, модернизм, кубизм, арт-деко. В разделе прикладного искусства представлены керамика, текстиль, эмали. Ярко и празднично на областной выставке заявлено искусство Мстеры. Кроме икон на выставке традиционно показываются лаковая миниатюра и вышивка, поражающие своим мастерством.

Выставка откроется 12 ноября и будет работать до 5 декабря. Цена билета: 50-100 рублей.